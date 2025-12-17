Cagliari, come sta Mina? Gli ultimi aggiornamenti sull’Infortunio del difensore: ecco cosa succede

Cagliari: Mina, ci sei? Arrivano le ultimissime notizie sull’Infortunio del difensore colombiano: ecco come sta

Sale l’attesa in Sardegna per la sedicesima giornata di Serie A. Domenica 21 dicembre, alle ore 12:30, l’Unipol Domus sarà il palcoscenico della sfida tra i padroni di casa e il Pisa. Un lunch match sempre insidioso, che richiederà ai rossoblù concentrazione massima e condizione fisica impeccabile per affrontare i nerazzurri toscani.

Preparazione ad Assemini: intensità e dettagli tattici

La squadra isolana continua a lavorare senza sosta. Nella seduta mattutina al CRAI Sport Center di Assemini, Fabio Pisacane ha guidato i suoi ragazzi in un allenamento mirato a consolidare i meccanismi difensivi e a rendere più rapida la manovra offensiva. L’obiettivo è chiaro: sfruttare il fattore campo e regalare ai tifosi una prestazione di carattere, capace di portare punti preziosi in classifica.

Buone notizie dall’infermeria: Mina torna in gruppo

La novità più incoraggiante riguarda il reparto arretrato. Yerry Mina è tornato ad allenarsi, seppur parzialmente, insieme ai compagni. Il centrale colombiano rappresenta un elemento fondamentale per la retroguardia rossoblù: la sua leadership e la capacità di guidare la linea difensiva sono qualità che possono fare la differenza contro gli attacchi avversari.

Il suo recupero è una boccata d’ossigeno per Pisacane e per tutto l’ambiente. Resta da capire se il sudamericano riuscirà a ritrovare la piena condizione in tempo per partire titolare già domenica contro il Pisa. La sua presenza, anche solo dalla panchina, sarebbe comunque un segnale importante per una squadra che vuole affrontare la sfida con fiducia e determinazione.

