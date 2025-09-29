Cagliari, infortunio per Zappa: ecco quando è fissata la data del suo rientro

Infortunio Gabriele Zappa, i tempi di recupero: il Cagliari punta al rientro dopo la sosta. Tutti i dettagli

Il Cagliari continua a fare i conti con una lunga serie di infortuni che stanno complicando il cammino in campionato. La squadra allenata da Fabio Pisacane, ex difensore centrale noto per la sua grinta e oggi tecnico dei rossoblù, perde un altro elemento fondamentale in vista della delicata trasferta contro l’Udinese. A fermarsi questa volta è Gabriele Zappa, terzino destro classe 1999, punto fermo della retroguardia isolana.

Un’altra tegola per i rossoblù

Dopo i problemi fisici che nelle scorse settimane hanno colpito il reparto offensivo, ora è la difesa a subire un duro colpo. Zappa, instancabile laterale destro cresciuto calcisticamente tra Inter e Pescara prima di approdare in Sardegna, ha riportato un infortunio muscolare durante l’ultimo impegno di Coppa Italia. L’esito degli esami ha confermato la necessità di uno stop immediato, che lo costringerà a saltare la sfida di campionato contro l’Udinese di Kosta Runjaic, allenatore tedesco arrivato in estate sulla panchina friulana.

Tempi di recupero e obiettivo rientro

Secondo le prime valutazioni dello staff medico del Cagliari, l’infortunio non dovrebbe avere conseguenze a lungo termine, ma richiederà comunque prudenza. L’obiettivo condiviso tra giocatore e società è quello di sfruttare la sosta per le Nazionali, in programma dal 6 ottobre, per completare un percorso riabilitativo mirato.

Il piano è chiaro: evitare rischi e accelerazioni inutili, così da riavere Zappa a piena disposizione per la ripresa del campionato, fissata nel weekend del 19 ottobre. Una data cerchiata in rosso sul calendario di Pisacane, che considera il terzino uno dei pilastri della sua linea difensiva.

Un’assenza pesante per il Cagliari

La mancanza di Zappa rappresenta un problema non da poco per il tecnico rossoblù, che dovrà ridisegnare la corsia destra in un momento già complicato della stagione. La sua assenza si aggiunge a una lista di indisponibili che sta mettendo a dura prova la profondità della rosa.

Il Cagliari, chiamato a reagire in un match cruciale per la classifica, dovrà dimostrare ancora una volta compattezza e spirito di sacrificio. La speranza dell’ambiente rossoblù è che la sosta porti sollievo e permetta di recuperare uno dei giocatori più affidabili e continui della squadra