Cagliari, arrivano buone notizie: Zé Pedro chiude il lavoro a Villa Stuart e prosegue in Sardegna

Cagliari, finalmente buone notizie per i rossoblù: Zé Pedro chiude la riabilitazione e torna sull'isola.

Il difensore del Cagliari Zé Pedro ha chiuso ieri il primo capitolo del suo percorso riabilitativo, completando il ciclo di fisioterapia iniziato dopo l’operazione al ginocchio destro. Nove giorni fa il giocatore era stato sottoposto a una meniscectomia selettiva dal professor Mariani, uno dei massimi esperti in ortopedia, per risolvere un problema al menisco.

Dopo l’intervento, il rossoblù ha intrapreso un programma intensivo di riabilitazione presso la clinica Villa Stuart, centro di eccellenza nella medicina sportiva. Qui, sotto la guida di specialisti, ha lavorato per recuperare la mobilità articolare e rinforzare la muscolatura, obiettivi fondamentali per tornare a disposizione della squadra.

Questa sera Zé Pedro farà ritorno in Sardegna, dove da domani continuerà il percorso di fisioterapia nelle strutture del club, seguendo le indicazioni dello staff medico del Cagliari. Il rientro sull’isola rappresenta un nuovo passo verso la completa guarigione e il ritorno in campo, anche se non è stata ancora fissata una data ufficiale.

Determinato e motivato, il difensore punta a rientrare il prima possibile per dare il suo contributo alla squadra, impegnata nella corsa in Serie A. La società rossoblù, dal canto suo, segue con attenzione ogni fase del recupero, consapevole dell’importanza del giocatore per la solidità della retroguardia.

