Cagliari Inter, Nainggolan: «Tifo per i rossoblù, ma lo scudetto a Inzaghi...»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il Ninja Radja Nainggolan, doppio ex di Cagliari e Inter ha parlato del delicatissimo match di questa sera dell’Unipol Domus.

«Mi farebbe piacere lo scudetto interista ma sarei strafece se il Cagliari si salvasse. Se però devo scegliere dico rossoblù. Le due squadre dovrebbero prendersela solo con se stesse. In Sardegna si è sbagliato tanto e adesso si pagano gli errori fatti. Cosa c’è nel cuore di Barella? Non so cosa farei al suo posto, forse non l’avrei giocata perché è più facile. Conosco Nicolò, so quanto ami il Cagliari ma deve fare il suo lavoro, cercare lo scudetto. È giusto così. Di sicuri, non sarà semplice, il tarlo l’avrà in testa».