Cagliari, Ionita: «Niente calcoli, voliamo basso e pensiamo alla prossima partita»

Cagliari, il centrocampista moldavo ha parlato del momento che sta vivendo il club sardo e del prossimo match contro la Fiorentina

Il Cagliari vola, continua a vincere ma non fa calcoli. Parola di Artur Ionita che ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole.

«La classifica è una bella novità, per me e per tutti i compagni. Il campionato è ancora lungo e noi sappiamo di dover sempre migliorare perché ci saranno partite difficili. Dovremo farci trovare pronti. Mai accontentarsi di quanto fatto anche se guardare la classifica di questi tempi è bello. Dobbiamo volare basso e pensare partita dopo partita. Questo conta. Puntare solo a correggere i nostri difetti e dopo ogni partita si vedrà la classifica. Se inizi a fare calcoli stai già sbagliando in partenza».

FIORENTINA – «Sarà una partita molto difficile, perché arriva una squadra forte con giocatori che da soli possono decidere una gara, ma a noi deve interessare solo fare le nostre cose. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico e vogliamo un risultato positivo. I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo e non vogliamo deluderli».