Cagliari, Jeda: «Con lo Spezia gara decisiva da non sbagliare»

L’ex attaccante brasiliano del Cagliari Jeda ha così parlato della situazione attuale in casa rossoblù ai microfoni di Cagliarinews24

L’ex attaccante brasiliano del Cagliari Jeda ha parlato in esclusiva ai microfoni di CagliariNews24 del momento attuale della squadra rossoblù.



GARA CON LO SPEZIA – «Con lo Spezia é una partita cruciale per il cammino del Cagliari una vera e propria finale in cui il Cagliari non deve sbagliare approccio e atteggiamento deve avere umiltà e pensare di trovarsi davanti una squadra forte e pericolosa… mi aspetto una partita combattuta».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ESCLUSIVA COMPLETA CON JEDA