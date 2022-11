Cagliari, Liverani: «Non mi sento a rischio. Durante la sosta...»

Fabio Liverani, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Serie B con il Pisa

Fabio Liverani, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa al termine del match con il Pisa.

APPROCCIO ED ESONERO– «Abbiamo avuto i soliti dieci minuti iniziali ed è subentrata un po di paura con alcuni errori ma poi ci siamo sciolti e abbiamo avuto occasioni sui cross soprattutto. Andare sotto così poteva devastare qualsiasi squadra invece abbiamo reagito. Non credo che rischio durante la sosta, non mi sento a rischio, lavoro perchè la squadra arriverà a giocare le sue carte per la Serie A»

CONTINUA SU CAGLIARINEWS24