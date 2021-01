Cagliari-Milan in tv e streaming: dove vederla

I rossoneri di Pioli sfidano i rossoblù di Di Francesco nel Monday Night della 18ª giornata di Serie A: dove vedere Cagliari-Milan

Nel Monday Night della 18ª giornata di Serie A , il Milan capolista di Stefano Pioli sfida in trasferta il Cagliari di Eusebio Di Francesco. I rossoneri inseguono una vittoria per laurearsi campioni d’inverno, e guidano al momento la graduatoria con 40 punti (gli stessi dell’Inter), i sardi, reduci da 4 sconfitte di fila in campionato, sono diciassettesimi con 14 punti e cercano un risultato positivo importante in chiave salvezza. Cagliari-Milan: la partita si giocherà lunedì 18 gennaio 2021 nello scenario dello Sardegna Arena di Cagliari, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo.

La sfida Cagliari-Milan sarà trasmesso in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca di Cagliari-Milan è stata affidata a Federico Zancan, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/2021

Quando: Lunedì 18 gennaio 2021

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now Tv

Stadio: Sardegna Arena (Cagliari)

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo

