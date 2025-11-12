Cagliari, il procuratore di Mina: «Lui è un guerriero da sempre. Futuro in una big? Su questo dico una cosa»

Cagliari, il procuratore di Mina ha analizzato l’inizio del campionato del difensore proiettandosi anche sul futuro in una big. I dettagli

Il procuratore Simone Rondanini ha parlato ai microfoni di TMW e si è soffermato anche su Mina e sulle prestazioni del colombiano.

DUELLO CON ALVARO MORATA – «Yerry è un guerriero da sempre. Ogni partita per lui è un duello e, anche se a volte viene criticato per alcuni atteggiamenti, dà tutto per la sua squadra e pensa solo a vincere. Ho visto la partita: è stato un bel confronto con Morata, un giocatore forte e difficile da marcare. Non trovo corretto soffermarsi solo sugli aspetti negativi».

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

YERRY MINA VALE UN GRANDE CLUB? – «Se mi chiede un giudizio sul giocatore, penso che Yerry continui ad avere un livello che può valere un grande club. Ma il Cagliari è il suo grande club, è lì che si è ritrovato, grazie alla società, ai tifosi, al presidente e all’allenatore che lo hanno voluto in quel momento. Spero possa raggiungere i traguardi che sta cercando».