 Cagliari, il procuratore di Mina: «Lui è un guerriero da sempre. Futuro in una big? Su questo dico una cosa»
Connect with us

Cagliari News

Cagliari, il procuratore di Mina: «Lui è un guerriero da sempre. Futuro in una big? Su questo dico una cosa»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 giorni ago

on

By

Mina

Cagliari, il procuratore di Mina ha analizzato l’inizio del campionato del difensore proiettandosi anche sul futuro in una big. I dettagli

Il procuratore Simone Rondanini ha parlato ai microfoni di TMW e si è soffermato anche su Mina e sulle prestazioni del colombiano.

DUELLO CON ALVARO MORATA – «Yerry è un guerriero da sempre. Ogni partita per lui è un duello e, anche se a volte viene criticato per alcuni atteggiamenti, dà tutto per la sua squadra e pensa solo a vincere. Ho visto la partita: è stato un bel confronto con Morata, un giocatore forte e difficile da marcare. Non trovo corretto soffermarsi solo sugli aspetti negativi».

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

YERRY MINA VALE UN GRANDE CLUB? – «Se mi chiede un giudizio sul giocatore, penso che Yerry continui ad avere un livello che può valere un grande club. Ma il Cagliari è il suo grande club, è lì che si è ritrovato, grazie alla società, ai tifosi, al presidente e all’allenatore che lo hanno voluto in quel momento. Spero possa raggiungere i traguardi che sta cercando».

Related Topics:

Cagliari News

Nuovo stadio Cagliari, i sardi ragionano sulla possibilità di fare un impianto differente: ecco tutti i costi e non solo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

18 ore ago

on

13 Novembre 2025

By

nuovo stadio
Continue Reading

Cagliari News

Cagliari, via libera per il nuovo stadio dei rossoblù! Arriva l’annuncio del sindaco Zedda: «Attendevamo da dieci anni questa notizia»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

on

12 Novembre 2025

By

nuovo-stadio cagliari
Continue Reading