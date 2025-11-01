Cagliari, problema difesa: le possibili scelte di Pisacane dopo lo stop a Obert! Le ultimissime in vista della Lazio

Cagliari senza Obert contro la Lazio: le alternative in difesa per Pisacane. Le ultimissime notizie e i dettagli

Adam Obert, difensore slovacco classe 2002, non sarà a disposizione per la prossima sfida contro la Lazio. Il centrale rossoblù dovrà infatti scontare un turno di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo dopo l’ammonizione rimediata nell’ultima giornata di campionato. Una tegola pesante per Fabio Pisacane, che alla vigilia di un match delicatissimo – in programma lunedì 3 novembre all’Olimpico di Roma e valido per la 10ª giornata della Serie A 2025-2026 – dovrà ridisegnare la propria retroguardia.

Obert era stato fin qui un punto fermo della difesa isolana, sempre titolare e capace di garantire solidità e continuità di rendimento. La sua assenza obbliga ora il tecnico sardo a valutare nuove soluzioni per mantenere equilibrio e compattezza contro i biancocelesti.

Le alternative: giovani in rampa di lancio o esperienza consolidata

Riyad Idrissi : laterale classe 2005 cresciuto nel vivaio rossoblù, ha colpito per velocità e duttilità. Potrebbe essere la scelta ideale se Pisacane decidesse di confermare la linea a quattro.

: laterale classe 2005 cresciuto nel vivaio rossoblù, ha colpito per velocità e duttilità. Potrebbe essere la scelta ideale se Pisacane decidesse di confermare la linea a quattro. Marco Palestra : esterno destro classe 2005 arrivato dall’Atalanta in estate, capace di adattarsi anche sul lato opposto della difesa.

: esterno destro classe 2005 arrivato dall’Atalanta in estate, capace di adattarsi anche sul lato opposto della difesa. Sebastiano Luperto : opzione più esperta, soprattutto in caso di passaggio alla difesa a tre.

: opzione più esperta, soprattutto in caso di passaggio alla difesa a tre. Zé Pedro: il portoghese ha già dato buone risposte nelle ultime uscite e potrebbe trovare ulteriore continuità.

La gestione dell’emergenza

Per Pisacane si tratta di un vero banco di prova: scegliere se affidarsi all’entusiasmo dei giovani o all’affidabilità dei veterani. La decisione definitiva arriverà soltanto alla vigilia, anche in base alle condizioni fisiche degli altri difensori.

Quel che è certo è che il Cagliari dovrà presentarsi all’Olimpico con compattezza e determinazione, consapevole dell’importanza della sfida in chiave salvezza.

