Cagliari Primavera, Canzi: «Vittoria importante dopo un momento no» – VIDEO

Max Canzi, tecnico del Cagliari Primavera, ha parlato dopo la bella vittoria dei rossoblù contro il Chievo

(-Dal nostro inviato Giuseppe Francesco D’Amato) Il tecnico della Primavera del Cagliari, Max Canzi, ha parlato dopo la bella e importante vittoria dei rossoblù contro il Chievo. Veronesi superati grazie alla doppietta di Carboni e al gol di Gagliano. Queste le parole del tecnico.

«Potevamo essere un po’ demoralizzati per le sconfitte consecutive e non era facile mettersi in carreggiata. Poi il Chievo è una buona squadra e ha raccolto meno di quello che ha seminato fino ad ora»