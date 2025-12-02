Cagliari, focus sul futuro di Esposito: il club ha preso una decisione sul riscatto, ecco cosa emerge

Cagliari, il futuro di Esposito: il club si muove sul riscatto dell’attaccante, filtrano novità importanti. Tutti i dettagli

Il Cagliari ha ritrovato un protagonista inatteso nel reparto offensivo: Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, arrivato in prestito dall’Inter con diritto di riscatto fissato a quattro milioni, dopo un avvio complicato è diventato rapidamente un punto fermo per la squadra di Pisacane. La svolta è arrivata alla nona giornata con il primo gol contro il Sassuolo, seguito dalle reti contro Genoa e Juventus. Con tre centri complessivi, Esposito è oggi il miglior marcatore rossoblù insieme a Borrelli, un rendimento che potrebbe convincere il club a esercitare il riscatto.

Il suo impatto, però, va oltre le reti. Come sottolineato da Pisacane, Esposito è “più un trequartista che un attaccante”: ama muoversi su tutto il fronte offensivo e possiede qualità tecniche che lo rendono prezioso anche come rifinitore. Contro la Juventus, oltre al gol, ha servito un assist raffinato per Idrissi, confermando la sua capacità di creare occasioni e di interpretare più ruoli, dalla seconda punta al fantasista dietro gli attaccanti.

Nonostante la sconfitta con i bianconeri, il Cagliari ha mostrato carattere e coraggio, e ora si prepara a un dicembre impegnativo. Le sfide contro Roma, Atalanta, Pisa e Torino saranno un banco di prova per la ritrovata fiducia della squadra e per la crescita di Esposito, chiamato a trascinare i sardi verso l’obiettivo salvezza con gol, giocate e personalità.

