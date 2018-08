Cagliari-Sassuolo gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 2ª giornata di Serie A – VIDEO

Iniziata Cagliari-Sassuolo, sfida salvezza della seconda giornata di Serie A. Il primo appuntamento dei sardi nella nuova stagione in campionato non è andato per il verso giusto: la sconfitta rimediata ad Empoli fa molto male, ma Pavoletti e compagni intendono riscattarsi già dalla difficile gara contro il Sassuolo, reduce da una partita perfetta contro l’Inter di Luciano Spalletti. Segui su Calcio News 24 gol, highlights e sintesi.

10′ – Il Cagliari è già in vantaggio, grazie alla firma più attesa in casa sarda: Pavoletti gonfia la rete di testa su precisa imbeccata di Barella.

8′ st – Il Sassuolo agguanta il pareggio: ci pensa Domenico Berardi, che elude la marcatura di Klavan e batte Cragno da pochi passi. Risultato in parità al Sant’Elia.