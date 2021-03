Cagliari, Semplici: «Impatto mentale determinante» – VIDEO

Leonardo Semplici ha analizzato ai microfoni di DAZN la vittoria del Cagliari contro il Crotone: le sue parole

«Sono qui da pochi giorni, il mio compito è stato soprattutto mentale, ho cercato di liberare i ragazzi da quella negatività che per forza di cose si era creata a causa della classifica, piuttosto che soffermarmi sugli aspetti tecnico-tattici. Ho parlato con loro sia a livello individuale che di reparto per cercare di far tirar fuori le loro qualità riconosciute e che finora non erano riusciti ad esprimere. Mi hanno seguito, sono stati bravi a recepire le due-tre cose che ho inserito in questo contesto: credo sia stata una giusta partenza per arrivare al nostro obiettivo»