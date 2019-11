Cagliari: Simeone e l’importanza di attaccare direttamente

Gli attacchi diretti di Simeone hanno reso il Cagliari molto pericoloso contro l’Atalanta. I sardi volevano pungere sul lungo

Era una partita molto difficile quella di Bergamo per il Cagliari. Le intense marcature a uomo della Dea impediscono spesso di impostare in modo pulito dal basso.

La squadra di Maran ha però mostrato ottime uscite con la palla, con attacchi diretti ma pericolosi. Si è cercato di attirare nella propria trequarti le marcature a uomo, per poter così poi verticalizzare per le punte e approfittare della parità numerica. Un esempio nella slide sopra, in cui Castro verticalizza per Simeone e fa nascere una situazione pericolosa per il Cagliari.