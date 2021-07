Cagliari, Strootman: «Felice di essere qui, c’è tantissima qualità»

Il neo acquisto del Cagliari Kevin Strootman ha parlato della sua nuova avventura in Sardegna

Il grande e inaspettato colpo di mercato del Cagliari Kevin Strootman ha parlato quest’oggi ai microfoni de L’Unione Sarda per rivelare le sue prime impressioni sulla sua nuova squadra e sui suoi compagni, ora in ritiro a Pejo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARI NEWS 24

«Sono davvero felice di essere qui e non vedo l’ora di cominciare. Il Cagliari mi voleva anche a gennaio, io però avevo dato la mia parola al Genoa. Volevo rimanere in Italia e, al termine del campionato, il Presidente Giulini mi ha chiamato per spiegarmi il suo progetto e mi ha convinto. Il primo allenamento con i miei nuovi compagni è stato speciale, sono molto forti, c’è tantissima qualità. La gente è felice per il mio arrivo ma a tutti quelli che ho incontrato ho detto che dovranno essere contenti a fine campionato».