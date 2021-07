Cagliari, terminato il primo allenamento. Ecco le ultime da Asseminello

Il Cagliari ha iniziato oggi la nuova stagione con il primo allenamento al centro sportivo di Asseminello: ecco il report

Facce sorridenti, visi abbronzati, per tutti la voglia di ricominciare: il Cagliari si è radunato oggi al Centro sportivo di Assemini per dare il via alla nuova stagione 2021-22. La giornata è iniziata, come da programma, con i test sanitari: tamponi, esami sierologici e prelievi ematici. La squadra, a piccoli gruppi, ha svolto quindi sotto la supervisione dello staff di mister Semplici una serie di test atletici, divisa tra palestra e campo: forza, squat test e test di Gacon, dedicato all’analisi dello sviluppo della potenza aerobica. Le attività si sono concluse nel tardo pomeriggio.

Domani i rossoblù si ritroveranno al Centro sportivo per l’allenamento del mattino, a seguire il gruppo squadra si trasferirà nell’hub della Fiera di Cagliari per sottoporsi ai vaccini Covid-19, grazie al supporto dell’ATS Sardegna.