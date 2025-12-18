Il Cagliari vince il Social Impact Award 2025: riconoscimento per l’impegno sociale

Il Cagliari trionfa al Social Impact Award 2025: il progetto “Be As One” premia l’impegno del club rossoblù. I dettagli

Il Cagliari si è aggiudicato il Social Impact Award 2025 grazie al progetto “Be As One”, iniziativa che punta a valorizzare lo sport come strumento di inclusione, educazione e responsabilità sociale.

La notizia è stata diffusa attraverso il profilo Instagram ufficiale di BeAsOne, sottolineando il riconoscimento ottenuto dal club rossoblù per l’impegno in un percorso che unisce calcio e valori comunitari.

«Cagliari Calcio riceve il Social Impact Award 2025 per il progetto “Be As One”. Un riconoscimento che valorizza lo sport come potente strumento di inclusione, educazione e responsabilità sociale. Con Be As One, il Cagliari Calcio ha coinvolto famiglie, scuole e comunità, generando un impatto concreto che va oltre il campo da gioco.

Il premio, conferito da Innoversity Formazione, è stato ritirato da Elisabetta Scorcu, Football Social Responsibility Officer del Cagliari Calcio, a rappresentanza di un progetto che oggi è un modello virtuoso di sviluppo sociale e appartenenza territoriale. Un esempio di come il calcio possa essere motore di cambiamento reale».

