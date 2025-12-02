Cagliari, Troise: «Per il Napoli la Coppa Italia è un’occasione per le seconde linee. Sui sardi penso una cosa»

Cagliari, Troise in un’intervista ha analizzato il match di Coppa Italia. Ecco le parole del giornalista del ‘Corriere della Sera’

Ai microfoni di CagliariNews24, Ciro Troise, giornalista del Corriere della Sera, si è soffermato sul match di Coppa Italia.

Come arriva il Napoli di Antonio Conte alla gara di domani di Coppa Italia contro il Cagliari?

«Il Napoli di Conte ha ritrovato adrenalina, fiducia nei propri mezzi, un sistema di gioco che sta valorizzando giocatori come Neres e Lang. La Coppa Italia viene vista come un’occasione per le seconde linee: Ambrosino, Vergara, Mazzocchi, Spinazzola (che rientra da un infortunio). Gli azzurri vogliono passare il turno, ma senza sprecare tante energie. Il Napoli, infatti, ha dopo due partite importantissime: Juventus in campionato e Benfica in Champions League».

Che cosa ne pensi del Cagliari di Fabio Pisacane?

«Quella rossoblù è una buona squadra, visto che ha giocatori di livello superiore rispetto alla classifica che ha: Luperto, Sebastiano Esposito, Mina, Caprile, Gaetano e Palestra. Le differenze ci stanno, perché c’è un allenatore ed un contesto nuovo, tra qualche giocatore arrivato dal mercato ed il suo tecnico che è alla sua prima esperienza in Serie A. Ci possono stare queste difficoltà».

Il Cagliari aveva iniziato benissimo il campionato, ma ora non vince dalla trasferta di Lecce. Come ti spieghi questa crisi di risultati?

«Guardando le partite dei rossoblù, vedo sempre una squadra che sta dentro la partita. L’allenatore, dunque, non ha hai perso il controllo della situazione. Anzi, tutte le grandi hanno sofferto prima di battere il Cagliari. Vedo un allenatore preparato, capace sia di sapersi adattare tatticamente all’avversario che creare trame di gioco interessanti. E’ stato sfortunato in qualche partita, vedi quel gol subito da Caprile contro il Genoa. Pisacane ha mantenuto la capacità di proporre una squadra interessante. Forse, in qualche situazione, si dovrebbe lavorare sulla fluidità offensiva e sul coraggio da mettere in campo. Il Cagliari è bravo a lavorare sull’avversario, ma deve avere più forza per imporre il suo gioco per più tempo contro le squadre del suo stesso livello». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CAGLIARINEWS24.COM