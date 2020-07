Cagliari, Zenga: «Joao Pedro? E’ acciaccato ma niente di che»

Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Fiorentina

Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha così presentato la sfida di domani sera contro la Fiorentina con fischio d’inizio alle 19:30:

MATCH CONTRO L’ATALANTA – «Bisogna sempre guardare il corso di una partita, come si sviluppa e le varie situazioni che si creano: in 11 contro 11 abbiamo avuto le stesse occasioni dell’Atalanta, anche perché il gol annullato a Simeone, per via di una regola inventata da uno cui piace il calciobalilla, con omini senza braccia, poteva cambiare tutto. Poi siamo rimasti in 10 contro una squadra che ha fatto 83 gol, poi se Cragno è stato il migliore in campo non vedo dove sia il problema: a me la squadra è piaciuta, come mi è piaciuta a Bologna. Sicuramente chi ha potuto lavorare più di me, chi è su quella panchina da mesi ha avuto dei vantaggi rispetto a noi ma questo non è un alibi».

STANCHEZZA – «Credo che i numeri da leggere possano essere anche altri, anche perché a Bologna c’era un’emergenza incredibile e c’è gente che gioca con le iniezioni: direi che questi ragazzi meritano maggior rispetto, io li difendo perché si allenano alla grande con grandi sacrifici. Credo che negli ultimi 180 minuti abbiamo fatto 120 alla grande, gli altri 60 in inferiorità numerica, ma i numeri vanno letti in modo obiettivo»

NAINGGOLAN – «Radja è un top player, sta bene, sapeva già da prima della sfida contro l’Atalanta che avrebbe giocato 50-60 minuti, ma si è messo a disposizione come sempre»

JOAO PEDRO – «Joao Pedro è determinante per noi: non è da rivitalizzare, se un giocatore partecipa sempre alle azioni da gol. Ma non c’è nessun problema, non è stanco: è giusto un po’ acciaccato, ma niente di che»