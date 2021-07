Cairo, nodo sul rinnovo di Belotti. Tra promesse e l’assalto della Roma

Urbano Cairo è nella scomoda posizione di dover scegliere come convincere Belotti a restare al Torino o cederlo alla Roma

Come riporta Tuttosport, si fa più complicata la posizione di Urbano Cairo nella vicenda Andrea Belotti.

Il quotidiano torinese informa che l’entourage del giocatore è in contatto da diversi giorni con lo staff di Vagnati, ma ancora non si è arrivati a nulla di concreto. Sull’attaccante ci sono anche Milan e Roma, con i giallorossi che hanno già avanzato un’offerta di 15 milioni più 3 di bonus prontamente respinta dal club granata che vorrebbe alzare il prezzo.

Juric vuole una risposta entro l’inizio di agosto, in modo da potersi tutelare in caso di cessione. Eventualità, quest’ultima, che dividerebbe ancor di più l’ambiente soprattutto in seguito alle ultime dichiarazioni del patron che faceva traspirare ottimismo riguardo al rinnovo del capitano del suo Torino.