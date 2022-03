Calciatori italiani all’estero: Grifo e Balotelli mandano messaggi a Mancini

Calciatori italiani all’estero: i due attaccanti segnano e convincono, il Psg vince anche senza Donnarumma e Verratti

Tra dieci giorni cominceranno i play-off dell’Italia per andare ai Mondiali, dai calciatori italiani all’estero arrivano segnali importanti per Roberto Mancini. I messaggi recapitati al commissario tecnico sono firmati Balotelli e Grifo, i veri protagonisti del week-end che si è appena concluso. Super Mario ha trascinato l’Adana Demirspor, anche se non è servito ad evitare la sconfitta: la squadra perde 3-2, l’attaccante segna un rigore, fornisce un assist vincente e farebbe anche doppietta, ma il Var glielo annulla. In Germania, invece, il classe 1993 segna due reti già nel primo tempo, contribuendo così al successo del Wolfsburg. Assist vincente per Jorginho, che serve ad Havertz il pallone da tre punti nella soffertissima vittoria del Chelsea contro il Newcastle allo scadere.

Solo panchina per Donnarumma, Verratti non convocato

Il Paris Saint Germain vince, ma il 3-0 contro il Bordeaux non è per nulla colorato d’azzurro: Verratti non è nemmeno convocato, Donnarumma assiste alla vittoria dalla panchina. Un’altra delusione per il portiere, protagonista in negativo nella folle notte di Madrid con i parigini eliminati dalla Champions per mano del Real. Emerson Palmieri, invece, gioca, ma il suo Lione crolla per 2-4 sotto i colpi del Rennes.

Viviano ne prende tre, vince il Basilea di Esposito

Week-end negativo anche per Viviano, portiere del Fatih Karagümrük, che ne prende tre e colleziona una pesante sconfitta. Sempre in Turchia perde pure Bertolacci, anche se il centrocampista è infortunato e non ha potuto dare una mano ai compagni sconfitti per 3-2 nonostante il doppio vantaggio. Esce Esposito e il Basilea vince, l’attaccante viene sostituito a metà ripresa e chi subentra al suo posto, Chiepperfield, sblocca la gara. Brignoli e Macheda non giocano nell’1-1 del Panathinaikos contro l’AEK Atene, questa sera è ancora il turno di Piccini con la Stella Rossa e di Okaka con İstanbul Başakşehir.