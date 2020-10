Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Paris Saint Germain, rinnovo per Mbappè? – Secondo quanto riportato da L’Equipe, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, ha incontrato Kylian Mbappé la settimana scorsa per intavolare una trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022.

Real Madrid, le parole di Modric – Le parole di Luka Modric alla rivista FourFourTwo su suo futuro e la vittoria del Pallone D’Oro

PSG, le parole di Icardi – Mauro Icardi ha parlato ai microfoni di Sport.fr, queste le sue parole.

Barcellona, Bartomeu pronto a dimettersi? – Secondo fonti spagnole il presidente del Barcellona sarebbe pronto a rassegnare le dimissioni. I dettagli

Real Madrid, Isco attacca Zidane – Lo spagnolo ha attaccato frontalmente Zinedine Zidane: «Quando gioco mi cambia all’intervallo, se devo entrare mi mette all’ottantesimo»

Borussia Dortmund, la speciale vincita di Haaland – Erling Haaland, grazie al gol segnato nel match contro lo Schalke 04 ha conquistato un premio del tutto particolare direttamente da Kevin Grosskreutz, ex giocatore proprio del Borussia Dortmund e attuale proprietario di un ristorante. L’ex nazionale tedesco, ancora in attività ma in terza divisione con l’Uerdingen, ha collezionato oltre 200 presenze con il club giallonero restando molto legato ed evidentemente grande tifoso. Ecco perché sui social avrebbe promesso al bomber un anno di pasti gratis da lui: «Semplicemente un ragazzo eccezionale. Hai un anno di pasti gratis al ‘Mit Schmackes, fratello», ha scritto Grosskreutz su Instagram.