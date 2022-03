Calcio femminile, Ada Hegerberg ritorna a vestire la maglia della Norvegia

Calcio femminile, la vincitrice del pallone d’oro nel 2018 Ada Hegerberg ritorna a vestire la maglia della Norvegia dopo 5 anni di esilio

Una delle calciatrici più forti in attività, Ada Hegerberg è ritornata a vestire la casacca della propria nazionale, la Norvegia.

Il motivo dell’autoesclusione dell’attaccante ventiseienne, avvenuta ormai 5 anni fa, era la mancanza di rispetto per il calcio femminile in Norvegia.

L’attaccante del Lione, vincitrice del primo Pallone d’oro femminile nel 2018, ha commentato così il suo ritorno.

LE PAROLE – «È incredibilmente bello essere tornata. Farò la mia parte per aiutarci a raggiungere grandi obiettivi, sia dentro che fuori dal campo. Per il calcio, per la Norvegia e per le prossime generazioni».