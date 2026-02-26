Connect with us
Calcio italiano in allarme rosso: dal dramma Nazionale alla disfatta europea, dentro al declino calcistico del nostro Paese!

12 ore ago

Calcio italiano in allarme: dalla Nazionale alla disfatta europea delle nostre squadre, dentro al declino calcistico del nostro Paese!

Il calcio italiano si ritrova oggi a fare i conti con una realtà cruda e decisamente difficile da digerire per ogni appassionato. L’illusione di una rinascita strutturale è stata spazzata via da una sequenza di fallimenti sportivi che certificano una crisi sistemica ormai innegabile. Analizzando i fatti, il quadro generale è a dir poco allarmante:

• L’incubo Mondiale degli Azzurri. L’Italia sarà costretta a passare ancora una volta dalle forche caudine dei play-off per sperare di qualificarsi alla prossima Coppa del Mondo. Un’eventualità che terrorizza un intero Paese, considerando che la nostra Nazionale non riesce a qualificarsi per la fase finale di un Mondiale dal lontanissimo 2014. Una ferita generazionale che fatica a rimarginarsi.
• Il tonfo del Napoli. Il club partenopeo, attualmente campione in carica della Serie A, è andato incontro a una delusione cocente, venendo inesorabilmente eliminato già nella primissima fase a girone unico della Champions League, dimostrando un’evidente incapacità di reggere il doppio fronte.
• Il disastro clamoroso dell’Inter. Quella che oggi è la corazzata del nostro calcio, nonché l’attuale capolista incontrastata della Serie A, ha subito un’umiliazione senza precedenti. I nerazzurri sono stati eliminati ai playoff dalla “Cenerentola” Bodø/Glimt, perdendo in modo netto sia la gara d’andata che il ritorno a San Siro.
• Il flop della Juventus. Al crollo interista si unisce quello della Vecchia Signora. La Juventus è stata eliminata ai playoff per mano dei turchi del Galatasaray. Pur sfiorando l’impresa al ritorno, a Istanbul si p confermata l’enorme difficoltà delle nostre big nell’imporre il proprio gioco a livello internazionale.
• L’anomalia Milan e il miracolo Atalanta. In questo scenario, l’Atalanta è rimasta l’unico club italiano ancora in corsa in Champions League. Un miracolo sportivo che stride con l’assordante silenzio del Milan: la squadra italiana più vincente nella storia della massima competizione europea quest’anno non partecipa ad alcun torneo continentale.
• Un digiuno lungo sedici anni. Il dato che chiude il cerchio è una sentenza: una squadra italiana non vince la Champions League dal 2010.

È evidente che i ritmi, l’intensità e la programmazione del resto d’Europa viaggiano attualmente a un’altra velocità rispetto alla Serie A. O no, dobbiamo essere più ottimisti?

