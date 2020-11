Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Balotelli verso il Vasco da Gama, la conferma del d.s. – «Mario Balotelli al Vasco da Gama non è un sogno, ma pura realtà. Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti a livello mondiale in Brasile». Queste le dichiarazioni del d.s. del Vasco da Gama a Tuttosport.

Inter, Paredes è l’obiettivo per gennaio – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Leandro Paredes del PSG sarebbe in cima alla lista dei desideri dell’Inter per il mercato di gennaio. La notizia

Sampdoria, vicino il rinnovo di Augello – La Sampdoria e Augello ancora insieme. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il calciatore sarebbe pronto a firmare un prolungamento fino al 2025. La situazione

Juventus, il riscatto di Morata già nel 2021 – Le prestazioni di Alvaro Morata hanno convinto la Juventus. La dirigenza bianconera pensa così di riscattare lo spagnolo dall’Atletico Madrid già nel 2021. La notizia