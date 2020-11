La Sampdoria e Tommaso Augello hanno cominciato le trattative per il rinnovo di contratto

Tommaso Augello a Bologna non ci sarà. Il terzino della Sampdoria dovrà scontare un turno di squalifica e, con tutta probabilità, sarà sostituito da Vasco Regini. L’assenza è di quelle importanti per la compagine di Claudio Ranieri che sulla corsia mancina ha trovato in Augello un vero gioiello sia in fase difensiva che quando si tratta di attaccare.

La Sampdoria memore di quanto è successo con Gaston Ramirez per quanto riguarda i rinnovi di contratto, non vuole correre rischi e ha già aperto i dialoghi con Augello per il prolungamento di contratto. A quanto riporta il Secolo XIX, il terzino è pronto a firmare fino al 2025 con un contestuale aumento di ingaggio.