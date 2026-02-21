Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate

Calciomercato Atalanta: Ederson ha dato questa risposta all’offerta dell’Atletico Madrid. Ecco cosa può succedere in vista della prossima estate

Il calciomercato non dorme mai. Mentre le squadre sono concentrate sugli impegni cruciali di questa intensa stagione agonistica, le dirigenze lavorano sottotraccia per programmare il futuro. In casa Atalanta, la notizia più rovente di queste ore riguarda il probabile addio di uno dei pilastri assoluti della mediana nerazzurra. L’asse tra Bergamo e la Spagna si è infatti improvvisamente scaldato, delineando un trasferimento che ha il sapore del grande salto.

L’intesa con i Colchoneros: contratto fino al 2031

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, è stato raggiunto un accordo totale tra l’entourage del giocatore e i vertici dell’Atletico Madrid in vista della prossima sessione estiva. Il protagonista di questa maxi-operazione è Ederson. Il centrocampista brasiliano avrebbe già detto sì alla destinazione iberica.

I termini personali concordati con i Colchoneros certificano lo status raggiunto dal giocatore: sul tavolo c’è un contratto a lunghissimo termine con scadenza fissata a giugno 2031. Il brasiliano andrebbe a percepire uno stipendio da top player pari a 4 milioni di euro netti a stagione, a cui andranno sommati vari bonus legati al rendimento individuale e agli obiettivi di squadra.

Il piano di Simeone e la trattativa con la Dea

La scelta di puntare con tanta decisione sul classe ’99 porta la firma inequivocabile di Diego Pablo Simeone. L’allenatore argentino dell’Atletico ha individuato nell’atalantino il profilo perfetto per dare nuova linfa e muscoli al suo centrocampo.

Ora, però, la palla passa ai club. Se l’accordo con il giocatore è ormai blindato, gli spagnoli dovranno trovare l’intesa economica con l’Atalanta. Sotto la sapiente guida di Gasperini prima e Palladino poi la valutazione di Ederson è schizzata alle stelle. La dirigenza orobica non farà sconti e si prepara a incassare una cifra monstre per liberare il suo gioiello.