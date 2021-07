Calciomercato Atalanta, Gollini a un passo dal Tottenham: domani le visite

Dopo l’arrivo di Musso, l’Atalanta è pronta a cedere Pierluigi Gollini. Il portiere è ad un passo dal Tottenham

L’arrivo di Juan Musso dall’Udinese ha inevitabilmente ridotto lo spazio, in casa Atalanta, per Pierluigi Gollini. L’estremo difensore nerazzurro, quindi, è pronto ad iniziare una nuova avventura con la maglia del Tottenham, club per il quale ha già svolto una prima parte delle visite mediche.

Lo riferisce il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, che afferma che i test verranno terminati nella giornata di domani. Accordo trovato sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, rinnovabile per un altro anno a 3, che diventerà obbligo dopo 20 presenze con la nuova squadra tra tutte le competizioni.