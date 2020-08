Calciomercato Atalanta, idea Thauvin per rinforzare l’attacco: l’ostacolo maggiore rimane l’ingaggio del francese

C’è ancora una stagione da portare a termine, ma l’Atalanta si sta muovendo sul mercato per poter rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. I nerazzurri – come si legge su TuttoMercatoWeb.com – stanno cercando di capire la fattibilità dell’operazione Thauvin, attaccante francese dell’Olympique Marsiglia.

Al momento l’unico ostacolo sembra essere proprio l’ingaggio: l’esterno guadagna 4 milioni di euro l’anno, mentre in casa nerazzurra il tetto massimo è di 2 milioni di euro. Non sarà facile trovare un accordo, ma il club nerazzurro continua a sondare il terreno.