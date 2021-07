Calciomercato Atalanta, il Tottenham spinge per Romero: tre nomi per sostituirlo

Calciomercato Atalanta: il Tottenham fa sul serio per Cristian Romero, con i nerazzurri che hanno già individuato i possibili sostituti

Dopo aver chiuso il colpo Gollini, il Tottenham resta dalle parti di Bergamo e prova a mettere a segno anche l’acquisto di Cristian Romero dall’Atalanta. L’offerta degli Spurs ai nerazzurri sarebbe di circa 50 milioni; cifra che farebbe barcollare chiunque e la Dea sarebbe ormai pronta ad accettare.

Per sostituire l’argentino, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta avrebbe in mente tre nomi. Il giovane olandese Boltman, fresco campione di Francia con il Lille che in Olanda paragonano a De Vrij; Takehiro Tomiyasu che proprio il Tottenham potrebbe mollare acquistando Romero; e Merih Demiral della Juventus che sarebbe anche il preferito di Gasperini per le caratteristiche simili a quelle dell’argentino.