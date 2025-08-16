Calciomercato Atalanta: prima offerta per riprendere Gosens. La Fiorentina alza il muro dopo averlo riscattato dall’Union Berlino

Un intreccio di mercato che coinvolge allenatori passati e presenti. Robin Gosens torna al centro dei rumors, ma questa volta non è la Roma a bussare alla sua porta. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, è l’Atalanta di Ivan Juric ad aver mosso passi concreti per riportare a Bergamo l’esterno tedesco, grande protagonista sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

L’offensiva della Dea è stata decisa: una proposta ufficiale da 12 milioni di euro recapitata alla dirigenza della Fiorentina. La risposta del club viola, tuttavia, è stata altrettanto netta: un “no” secco, rispedendo l’offerta al mittente. Per il presidente Commisso e per il tecnico Stefano Pioli, Gosens è considerato un pilastro della squadra e non è sul mercato, a meno di offerte irrinunciabili. La Fiorentina ha investito su di lui con convinzione appena un anno fa, prelevandolo dall’Union Berlino. L’operazione, inizialmente un prestito con diritto di riscatto, si è trasformata in obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze, con il club viola che lo scorso maggio ha versato con soddisfazione i 7 milioni di euro pattuiti.

Adesso, la possibilità di realizzare una plusvalenza quasi del 100% in pochi mesi non sembra scalfire le certezze della Fiorentina, che valuta il giocatore molto di più della cifra offerta. Curiosamente, a inizio estate era stata la Roma del neo-tecnico Gasperini a mostrare interesse per Gosens. L’idea di riavere un suo fedelissimo per accelerare l’apprendimento dei suoi schemi tattici era concreta, specialmente mentre si profilava una possibile uscita di Angeliño. Poi, con la permanenza dello spagnolo, la pista si era raffreddata. Ora è l’Atalanta a provarci, trovando però un muro eretto a Firenze. Gosens, per il momento, non si muove.