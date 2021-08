Calciomercato Atalanta, due ostacoli nella trattativa per Abraham

Calciomercato Atalanta, l’attaccante inglese nei pensieri dei nerazzurri, che devono però superare delle difficoltà

Terry Abraham è il primo nome sulla lista di mercato dell’Atalanta per rimpiazzare Duvan Zapata, che a sua volta potrebbe finire all’Inter in sostituzione di Romelu Lukaku. Arrivare alla firma del bomber inglese è però complicato, come analizzato quest’oggi da Tuttosport.

I londinesi ne valutano il cartellino tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una cifra proibitiva, così come proibitivo è l’ingaggio percepito dal ragazzo: 4 milioni di euro, ben oltre il tetto massimo fissato dagli orobici.