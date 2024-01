Calciomercato Atalanta, quale sarà il futuro di José Palomino?

L’Atalanta e la situazione di calciomercato legata a Palomino. Serve un nuovo difensore o meglio puntare su Bonfanti?

Il calciomercato sta arrivando alle ultime battute finali, e per l’Atalanta è tempo di agire sia in entrata che in uscita. Se la situazione Jordan James vede la Dea ancora in stand by (con i nerazzurri pronti a fare la prossima mossa) dall’altra parte c’è la situazione difesa: su tutti quella di José Palomino.

L’argentino è sempre stato più fuori che dentro, rimanendo fermo ai box in un contesto difensivo abbastanza delicato: coperta corta e la vecchia guardia a fare gli straordinari (Djimsiti su tutti). José fino ad ora ha collezionato soltanto 42 minuti totali con una media di 14: sempre schierato verso la fine, ma mai soggetto a dei giudizi, come se in questa Atalanta non ci fosse mai stato.

Una situazione comprensibile considerando età, ultime prestazioni e un cambio generazionale che l’Atalanta sta applicando: va bene l’esperienza dove tra alti e bassi si può dare il proprio contributo, ma non quando tra il dire e il fare ci sono di mezzo i soliti problemi fisici. Chiaro che l’infortunio di Hien abbia leggermente cambiato le carte in tavola in termini numerici, ma ipotizzando una cessione di Palomino (nelle ultime ore si parla anche di Cagliari) è giusto andare a prendere un nuovo difensore?

La soluzione può essere l’inserimento in pianta stabile di un giovane come Bonfanti, rispettando a pieno l’obiettivo primario dell’Under 23: portare giovani in prima squadra soprattutto nel momento in cui serve “qualcosa in più”, considerando che l’Atalanta (togliendo José) ha già 5 difensori più De Roon riadattato dietro.

Da giugno sarà un’altra cose dove ci sarà più tempo per smontare e montare il reparto, ma nel breve periodo, parlando di entrate, tutto dipenderà dalla decisione di Gasperin. In caso contrario, occorrerà affidarsi ancora a lui sperando che i suoi giudizi siano legati più al campo che al report medico.