Calciomercato Atalanta: piace Amine Harit, i dettagli

Calciomercato Atalanta: per l’attacco si punta a Amine Harit dello Schalke 04. I dettagli del possibile trasferimento

Dopo l’arrivo di Miranchuk, l’Atalanta sta provando a effettuare un nuovo colpo in entrata nel reparto offensivo: si tratta di Amine Harit, classe 1997 dello Schalke 04.

Come riporta Gianluca Di Marzio il club tedesco valuta l’attaccante 20 milioni. Harit è stato vicino anche al Genoa in passato ma è rimasto poi in Bundesliga dove ha collezionato 7 gol e 7 assist in 28 presenze. La trattativa sarà tutt’altro che semplice, ma l’interessamento per il calciatore è reale e da parte dell’Atalanta.