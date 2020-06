Calciomercato Atalanta: richiesta ufficiale all’Inter per Esposito

Calciomercato Atalanta: il club orobico avrebbe richiesto ufficialmente Sebastiano Esposito all’Inter. Le ultime

Continua a tenere banco in casa Inter il rinnovo di Sebastiano Esposito. Come riporta Tuttosport i nerazzurri sono pronti a blindare il classe 2002 con un prolungamento di contratto fino al 2025 ma le parti sono ancora distanti. In questa fase di stallo potrebbe inserirsi l’Atalanta.

La società orobica ha chiesto ufficialmente all’Inter Sebastiano Esposito, l’operazione non è semplice perché il valore e l’età del centravanti di Castellammare di Stabia fanno gola a molti ma è una pista da seguire. Nello scacchiere degli orobici il ragazzo si potrebbe inserire molto bene, Gasperini lo apprezza e non è detto che si possa fare un’operazione simile a quella che ha portato Pinamonti al Genoa: tanti i dettagli da valutare, l’Inter non vorrebbe perderlo definitivamente e pure la Fiorentina è alla finestra anche se i viola potrebbero solo inserirlo in un’operazione con Chiesa verso Milano.