Calciomercato Atalanta, da Elabdellaoui e Cobbaut: tutti nomi

Calciomercato Atalanta, tutti i nomi in entrata e in uscita in questa sessione di calciomercato invernale

L‘Atalanta si muove sul mercato e sono molti i nomi in entrata che ruotano attorno ai bergamaschi. Come riporta La Gazzetta dello Sport almeno un giocatore arriverà sulle fasce: il primo nome sotto osservazione è quello di Omar Elabdellaoui che attualmente milita nell’Olympiacos con contratto in scadenza a giugno. Potrebbe essere una valida alternativa a Castagne e ad Hateboer. Nel mirino però c’è anche Czyborra tedesco di proprietà dello Shalke 04 ma attualmente all’Heracles Almelo.

Difficile invece l’arrivo di Trincao, il Braga infatti chiede almeno 25 milioni per far partire il giocatore. Rimane in pole anche Cobbaut. Per quanto riguarda le uscite invece si cerca una soluzione per Arana mentre e Barrow e Ibanez sono indirizzati verso Bologna ceduti in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto.