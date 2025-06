Calciomercato Bayern, un'occasione chiamata Marsiglia: Sacha Boey tra il sogno bavarese e la voglia di rilancio in Ligue 1 - Calcio News 24

Calciomercato Bayern, un’occasione molto importante per una pedina da sgrezzare

Un nome nuovo infiamma l’asse di calciomercato tra Francia e Germania. L’Olympique Marsiglia ha messo nel mirino Sacha Boey, terzino destro del Bayern Monaco, individuando in lui il rinforzo ideale per la corsia di competenza. Il club focese, alla ricerca di un profilo di caratura internazionale per alzare il livello della rosa, avrebbe avviato i contatti per portare il giocatore in Ligue 1 con la formula del prestito, una soluzione che permetterebbe di acquisire un talento importante senza un esborso economico immediato.

Tuttavia, la strada per questo affare di mercato è decisamente in salita. Il Bayern Monaco, che ha investito una cifra vicina ai 30 milioni di euro solo un anno e mezzo fa per prelevarlo dal Galatasaray, ha una visione completamente diversa. Dopo una prima stagione in Baviera complicata da infortuni e scarso minutaggio, i tedeschi non hanno intenzione di concedere un prestito secco.

La loro priorità è monetizzare con un trasferimento definitivo per rientrare dall’investimento o, in alternativa, accettare un prestito solo se accompagnato da un obbligo di riscatto a cifre prestabilite.

A complicare ulteriormente i piani del Marsiglia c’è la volontà dello stesso Sacha Boey. Nonostante le difficoltà incontrate, il terzino francese non si sente un esubero e vorrebbe giocarsi le sue carte per guadagnarsi un posto nel progetto tecnico del Bayern. La trattativa è quindi in una fase di stallo: tre volontà contrapposte che rendono questo potenziale trasferimento un complesso puzzle di mercato, la cui soluzione appare, al momento, tutt’altro che scontata.