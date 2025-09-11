Calciomercato Bologna: arriva la risposta definitiva all’Al Hilal per Castro. Il club saudita aveva cercato un assalto last minute

l calciomercato saudita si infiamma nelle sue ore conclusive e la Serie A si conferma uno dei terreni di caccia preferiti. L’Al Hilal, guidato in panchina da Simone Inzaghi, è impegnato in una disperata corsa contro il tempo per assicurarsi un nuovo centravanti prima della chiusura della finestra di trasferimenti, prevista per oggi, giovedì 11 settembre. Dopo la recente cessione del bomber serbo Aleksandar Mitrovic, passato all’Al Rayyan, il club di Riad ha la necessità impellente di trovare un sostituto all’altezza.

Nelle ultime ore, l’obiettivo principale era diventato un giovane talento del nostro campionato: Santiago Castro del Bologna. L’interesse, emerso nella giornata di ieri, mercoledì 10 settembre, grazie alle indiscrezioni del giornalista argentino Cesar Luis Merlo, si è rapidamente trasformato in un’offensiva concreta. Come confermato anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Al Hilal ha avviato contatti formali con la dirigenza del Bologna per sondare il terreno e tentare di strappare il giocatore.

Tuttavia, il tentativo saudita si è scontrato contro un muro invalicabile. La risposta del club rossoblù è stata tanto rapida quanto categorica: un “no” secco e deciso. Il Bologna ha dichiarato Santiago Castro assolutamente incedibile, chiudendo la porta a qualsiasi tipo di negoziazione fin dal primo istante. La posizione della società emiliana è più che comprensibile: Castro rappresenta un investimento cruciale per il presente e per il futuro. Acquistato nel 2024 dal Velez per una cifra importante, circa 15 milioni di euro, il classe 2004 è reduce da una stagione di ambientamento più che positiva, in cui ha messo a segno 8 gol in 36 presenze in Serie A.

Il tecnico Vincenzo Italiano lo considera un elemento fondamentale nelle rotazioni offensive della squadra, destinato a giocarsi il posto con Thijs Dallinga e a dare il cambio a un centravanti esperto come Ciro Immobile, non appena quest’ultimo si sarà ripreso dal suo infortunio. Sfuma dunque la pista che porta all’attaccante argentino, ma non la necessità dell’Al Hilal, che dovrà ora scandagliare furiosamente il mercato nelle poche ore rimaste per non lasciare a Simone Inzaghi un vuoto difficilmente colmabile in attacco.