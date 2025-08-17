Calciomercato Bologna, Asllani obiettivo concreto per il centrocampo? La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Asllani obiettivo principale, ma resta un rebus a centrocampo. La situazione

Il calciomercato Bologna entra nel vivo, con l’obiettivo dichiarato di rinforzare il centrocampo in vista della nuova stagione. Sartori e Di Vaio stanno lavorando senza sosta per individuare il profilo giusto, ma al momento la situazione resta complessa e ricca di incognite. Il nome in cima alla lista è quello di Kristjan Asllani, centrocampista albanese di proprietà dell’Inter, che piace molto alla dirigenza felsinea.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Asllani rappresenta il primo obiettivo del calciomercato del Bologna, ma anche quello più difficile da raggiungere. La valutazione fatta dall’Inter si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra che al momento appare elevata per le casse rossoblù. Prima di poter sedersi al tavolo delle trattative con il ds nerazzurro Ausilio, Sartori e Di Vaio dovranno trovare una formula convincente, magari con un prestito con diritto di riscatto o l’inserimento di contropartite tecniche.

Nel caso in cui la pista Asllani dovesse raffreddarsi, il calciomercato del Bologna prevede un piano B già pronto: si tratta di Hans Nicolussi Caviglia, regista classe 2000 di proprietà della Juventus ma attualmente in forza al Venezia. Il centrocampista trentino rappresenta un’opzione più abbordabile dal punto di vista economico: la sua valutazione si aggira intorno ai 7 milioni di euro, meno della metà di quanto richiesto per Asllani.

Non mancano però anche alternative più giovani e meno conosciute. Il calciomercato Bologna guarda con attenzione a diversi profili esteri under 21, considerati fuori lista per questioni regolamentari, ma che potrebbero essere scommesse interessanti per il futuro. In questo senso, Sartori sta monitorando il mercato balcanico e sudamericano, territori già battuti con successo in passato.

La scelta del centrocampista sarà decisiva per completare il mosaico della nuova squadra rossoblù. Con l’addio di Ferguson per infortunio e la possibile partenza di altri elementi, il centro del campo resta il reparto più delicato da sistemare. Il calciomercato del Bologna si preannuncia dunque ancora lungo e pieno di colpi di scena, ma l’obiettivo resta chiaro: trovare il regista giusto per il gioco di Vincenzo Italiano.