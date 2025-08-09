Calciomercato Bologna: non solo Bryan Gil, si riaccende una pista a sorpresa per l’attacco della squadra allenata da Italiano

Il Bologna continua a lavorare con intensità per regalare al tecnico i rinforzi richiesti sull’esterno d’attacco, e se il nome di Bryan Gil del Tottenham resta in cima alla lista delle preferenze, la dirigenza rossoblù esplora anche alternative di alto profilo per non farsi trovare impreparata. L’ultimo nome tornato di moda sui taccuini di Sartori e Di Vaio è quello di Baris Alper Yilmaz, talentuoso esterno offensivo del Galatasaray.

Non si tratta di un interesse dell’ultima ora. Il venticinquenne nazionale turco, come sottolinea il Corriere dello Sport, è un pallino del club emiliano da almeno un paio d’anni, e in questa sessione di mercato il suo profilo potrebbe tornare concretamente d’attualità. Yilmaz rappresenta un giocatore di caratura internazionale, capace di garantire gol, assist e imprevedibilità, caratteristiche ideali per il gioco della squadra. Tuttavia, l’operazione presenta un ostacolo significativo: i costi. Il Galatasaray valuta il suo gioiello una cifra decisamente elevata, superiore a quella richiesta dal Tottenham per lasciar partire Bryan Gil.

La situazione di Yilmaz lo accomuna a un altro obiettivo di cui si è parlato nei giorni scorsi in orbita Bologna: Jonathan Rowe. Anche il giovane e promettente esterno del Marsiglia, classe 2003, ha una valutazione economica importante che complica un eventuale assalto. La strategia del Bologna appare quindi chiara: si lavora con determinazione sulla pista che porta a Bryan Gil, considerata la più percorribile dal punto di vista economico e tecnico, ma al tempo stesso si tengono vive le alternative, monitorando ogni possibile sviluppo. La dirigenza sa che per competere su più fronti servirà un salto di qualità e, sebbene Yilmaz e Rowe rappresentino investimenti onerosi, la loro candidatura testimonia l’ambizione di un club che vuole continuare a crescere e a sognare in grande, pronto a cogliere l’occasione giusta qualora si presentasse.