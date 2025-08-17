Calciomercato Bologna, Calabria in Grecia: «Il Panathinaikos mi ha voluto fortemente». Le dichiarazioni dell’ormai ex terzino rossoblu

Una nuova pagina della carriera di Davide Calabria si apre in Grecia. Il terzino classe 1996 è ufficiosamente un nuovo giocatore del Panathinaikos, pronto a iniziare un’avventura internazionale dopo l’ultima stagione vissuta in Italia con la maglia del Bologna, esperienza culminata con la vittoria della Coppa Italia e impreziosita da 11 presenze. Appena atterrato ad Atene, il difensore ha condiviso il suo entusiasmo con i media locali, rilasciando le sue prime dichiarazioni da giocatore dei Verdi.

Intercettato dalla Gazzetta greca, Calabria ha espresso tutta la sua felicità per la scelta fatta, sottolineando come la forte volontà del club sia stata decisiva per il suo arrivo. «Sono davvero felice di essere qui e di iniziare una nuova avventura. Ringrazio di cuore il presidente, la dirigenza e i tifosi del Panathinaikos, che hanno dimostrato di volermi. Così ho deciso di venire qui e voglio essere davvero all’altezza delle aspettative».

Il trasferimento all’estero rappresenta una scelta ponderata, dettata dal desiderio di mettersi alla prova in un contesto differente. Il terzino ha spiegato di sentirsi pronto per questa sfida, motivato a lottare per traguardi importanti con la sua nuova squadra. «Volevo iniziare qualcosa di nuovo fuori dal mio Paese, una nuova avventura. Sono pronto per questo. Mi sono preparato per poter tornare con un’altra squadra e con la giusta determinazione. Inoltre, sapevo e apprezzavo il fatto che anche il Panathinaikos mi volesse, quindi sono pronto a lottare per vittorie e titoli».

Infine, Calabria ha voluto mandare un messaggio speciale ai suoi nuovi tifosi, richiamando le sue precedenti esperienze con tifoserie molto passionali e dicendosi impaziente di scoprirne il calore. «Vengo dal Milan, che aveva dei tifosi fantastici. Anche Bologna aveva tifosi molto calorosi, che ci hanno sempre sostenuto. So che i nostri tifosi sono molto calorosi e non vedo l’ora di presentarmi davanti a loro, sono sicuro che i tifosi aiuteranno la squadra il più possibile».