Calciomercato Bologna: tutti pazzi per Cambiaghi! Fenucci spara alto, ecco il prezzo fissato per lasciarlo partire

Calciomercato Bologna: Claudio Fenucci ha fissato il prezzo per lasciar partire Cambiaghi, ecco la cifra richiesta per l’esterno rossoblù

Il mercato in uscita del Bologna entra in una fase di forte dinamismo. Attraverso l’amministratore delegato Claudio Fenucci, il club rossoblù ha recentemente chiarito la propria linea strategica, specificando che nell’attuale rosa non figurano elementi considerati assolutamente incedibili. Questa dichiarazione ha inevitabilmente acceso i riflettori su diversi gioielli della formazione felsinea, attirando le attenzioni di svariati club italiani ed esteri. Tra i nomi più caldi del momento c’è senza dubbio quello di Nicolò Cambiaghi, talentuoso esterno offensivo finito prepotentemente al centro di un vero e proprio intrigo internazionale che vede coinvolte società di Serie A e importanti realtà oltreconfine.

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Il Como e l’ipotesi Besiktas: Vincenzo Italiano chiama il suo pupillo

L’ala d’attacco dei rossoblù ha destato un forte gradimento nel panorama nazionale, dove il Como sta studiando la fattibilità del colpo per regalare un innesto di assoluto spessore alla propria batteria di trequartisti. Tuttavia, la concorrenza più insidiosa per i lariani arriva dalla Turchia: il Besiktas si è infatti iscritto con decisione alla corsa per il calciatore.

La spinta decisiva per il club di Istanbul arriva da Vincenzo Italiano, ex tecnico dei felsinei e attuale allenatore della compagine turca, il quale spinge per riavere alle proprie dipendenze il laterale già valorizzato sotto le due torri. La dirigenza del Bologna, però, non ha alcuna intenzione di svendere l’ex giocatore dell’Atalanta. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la richiesta economica per il cartellino è stata fissata a 30 milioni di euro, una valutazione imponente che riflette la grandissima stima riposta dalla società nelle qualità del ragazzo.

I numeri della stagione e il sogno azzurro di Cambiaghi

La pesante valutazione di mercato stabilita dagli emiliani trova riscontro nell’ottimo rendimento offerto dal classe 2000 durante l’ultima annata. Nel corso della stagione, Cambiaghi ha collezionato ben 42 presenze complessive, arricchite da 4 gol e 6 assist vincenti per i compagni.

Prestazioni di alto livello che, nello scorso mese di ottobre, gli avevano spalancato le porte della Nazionale italiana con la prima storica convocazione in azzurro, prima che un problema fisico lo costringesse ad abbandonare il ritiro a marzo. Nella memoria dei tifosi resta soprattutto la spettacolare marcatura siglata allo stadio Olimpico contro la Roma, decisiva per lo storico trionfo per 3-4 in Europa League, un acuto pesantissimo in una seconda metà di campionato caratterizzata da qualche alto e basso di troppo. Le pretendenti continuano a bussare alla porta del Bologna, ma la linea societaria resta inflessibile: per strappare Cambiaghi alle Due Torri servirà un assegno vicinissimo alla richiesta originaria.