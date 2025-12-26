Calciomercato Bologna, Lucumì e un futuro più incerto che mai con la squadra rossoblu. La situazione

Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro del difensore rossoblu? Ecco l’indiscrezione

Il Calciomercato Bologna entra in una fase delicata e strategica, con uno dei temi più caldi che riguarda il futuro del difensore colombiano, ancora lontano dal rinnovo contrattuale. L’attuale accordo, in scadenza nel 2027, impone riflessioni profonde alla dirigenza rossoblù: senza una firma nei prossimi mesi, l’ipotesi di una cessione nella prossima estate diventerebbe quasi obbligata per evitare una progressiva perdita di valore del cartellino.

Nel panorama del Calciomercato Bologna, il Sunderland resta uno dei club più interessati al centrale sudamericano. La società inglese ha già manifestato la volontà di tornare all’assalto durante la sessione di gennaio, provando ad anticipare la concorrenza. Tuttavia, la linea del club emiliano appare piuttosto chiara: in inverno non si intende indebolire la rosa affidata a Vincenzo Italiano, impegnata su più fronti e bisognosa di continuità tecnica e tattica. Solo di fronte a offerte considerate irrinunciabili, definite internamente come “folli”, il Bologna potrebbe prendere in considerazione una cessione immediata.

Parallelamente, il Calciomercato Bologna lavora anche sul fronte rinnovi, considerato prioritario per la sostenibilità del progetto sportivo. La nuova proposta presentata al difensore colombiano prevede un significativo adeguamento economico, con l’ingaggio praticamente raddoppiato rispetto all’attuale stipendio. Un segnale chiaro della volontà del club di puntare ancora su di lui come pilastro della retroguardia.

Non solo: nel nuovo accordo verrebbe rivista anche la clausola rescissoria, che passerebbe dagli attuali 28 milioni di euro a circa 20 milioni. Una scelta che mira a rendere il giocatore più appetibile sul mercato internazionale, garantendo al tempo stesso al Bologna un ritorno economico importante in caso di futura cessione.

Il Calciomercato Bologna, dunque, si muove su un equilibrio sottile tra ambizioni sportive e necessità finanziarie, con una decisione che potrebbe incidere profondamente sulla prossima stagione rossoblù.

