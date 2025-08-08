Calciomercato Bologna, nuova idea per il centrocampo! C’è già stato un sondaggio ma non è l’unico obiettivo

Calciomercato Bologna, altra idea per il centrocampo! C’è già stato un sondaggio con lui ma non è l’unico obiettivo estivo

Il Bologna continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, sondando diverse piste per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Tra le idee emerse nelle ultime ore, spunta il nome di Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 della Roma, considerato uno dei giovani più promettenti del vivaio giallorosso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club felsineo avrebbe chiesto informazioni sul giocatore, attualmente sotto osservazione da parte di Gian Piero Gasperini, tecnico noto per la valorizzazione dei giovani, che lo sta testando sia come mediano basso che come trequartista. Tuttavia, la Roma non sembra intenzionata a privarsi del talento romano, respingendo ogni ipotesi di cessione.

Per il centrocampo, il Bologna mantiene alta l’attenzione su Lennon Miller, centrocampista scozzese del Motherwell, già nel mirino di diversi club europei per la sua visione di gioco e capacità di inserimento. Restano in lizza anche Matteo Pessina, capitano del Monza e giocatore duttile con esperienza in Serie A e Nazionale, e Rolando Mandragora, regista della Fiorentina con ottima tecnica e senso tattico.

Sul fronte difensivo, il nome caldo è quello di Torbjorn Heggem, centrale norvegese del West Bromwich Albion. Il Bologna ha presentato un’offerta da 7,5 milioni di euro, superando la concorrenza di Kobe Cools Leysen, difensore belga dell’Union Saint-Gilloise. Heggem, classe 1999, ha recentemente brillato con la Nazionale norvegese nella vittoria per 3-0 contro l’Italia lo scorso 6 giugno, confermando le sue qualità fisiche e di lettura del gioco.

Intanto, è stato definito l’accordo con il Napoli per l’arrivo a titolo definitivo di Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000, noto per la sua velocità e capacità di spinta sulla fascia. Il Bologna verserà 5 milioni di euro più uno di bonus, chiudendo una trattativa inizialmente impostata come prestito con diritto di riscatto. Gli azzurri hanno preferito la cessione definitiva, e i rossoblù hanno accettato, assicurandosi così un rinforzo importante per la corsia destra.