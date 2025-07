Calciomercato Bologna, ufficiale l’arrivo del difensore Martin Vitík! Ecco il comunicato del club rossoblù

Calciomercato Bologna, è ufficiale l’arrivo del difensore Martin Vitík! Ecco il comunicato del club allenato da Italiano

Il Bologna ha ufficializzato l’ingaggio di Martin Vitik, promettente difensore centrale classe 2003, proveniente dallo Sparta Praga. Il giovane talento ceco, considerato uno dei prospetti difensivi più interessanti del panorama europeo, arriva a titolo definitivo per una cifra complessiva di circa 15 milioni di euro, bonus inclusi.

Chi è Martin Vitik

Nato a Turnov il 21 gennaio 2003, Martin Vitik è un difensore centrale dotato di grande fisicità (1,93 m di altezza), senso della posizione e buona tecnica individuale. Cresciuto nelle giovanili dello Sparta Praga, ha esordito in prima squadra a soli 17 anni, collezionando oltre 80 presenze nel massimo campionato ceco e nelle competizioni europee. È anche un punto fermo della nazionale U21 della Repubblica Ceca, con diverse convocazioni tra i professionisti.

Il calciatore è già arrivato a Bologna nei giorni scorsi per sostenere le visite mediche di rito e finalizzare l’accordo con la dirigenza felsinea. Il suo inserimento nel gruppo squadra sarà immediato, con l’obiettivo di farsi trovare pronto per l’inizio della preparazione estiva sotto la guida dell’allenatore Italiano.

COMUNICATO – Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Sparta Praha il diritto alle prestazioni sportive del difensore Martin Vitík.

Difensore centrale di piede destro classe 2003, Martin Vitík è abile nei duelli fisici, in particolar modo in quelli aerei, grazie alla sua forza fisica. Reduce da un’importante stagione con l’AC Sparta Praha, fra campionato e coppe ha ottenuto 42 presenze, contribuendo al percorso in Champions League della formazione ceca e al quarto posto ottenuto in Chance Liga. Vitík entra sin da bambino a far parte del vivaio dell’AC Sparta Praha, tra i club più importante del Paese, e da gennaio 2021 passa alla Prima squadra, prendendosi immediatamente un posto da titolare. Lascia ora il Club dopo 192 presenze e 21 reti complessive tra lega nazionale, coppa nazionale e coppe europee.