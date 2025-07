Calciomercato Bologna, primo acquisto estivo per i rossoblù! Ecco il comunicato ufficiale del club

Calciomercato Bologna, è ufficiale il primo acquisto estivo per i rossoblù! Ecco il comunicato ufficiale del club in attesa di Immobile…

Il Bologna inaugura ufficialmente il proprio mercato estivo con l’arrivo del portiere Thomas Gillier, giovane estremo difensore classe 2004, nato da padre cileno e madre francese. A soli 21 anni, Gillier vanta già esperienze internazionali grazie al suo percorso nell’Universidad Católica, club di punta della Primera División cilena. Il suo approdo a parametro zero rappresenta un’operazione mirata dalla dirigenza rossoblù per potenziare il pacchetto dei portieri in ottica futura.

Passaporto comunitario e strategia Saputo

Dotato di doppio passaporto cileno e francese, Gillier non occupa slot da extracomunitario, un vantaggio non trascurabile per le regole della Serie A. Secondo indiscrezioni vicine al club, il portiere potrebbe essere subito girato in prestito al CF Montréal (MLS), società anch’essa di proprietà dell’imprenditore Joey Saputo, già patron del Bologna. Una scelta strategica che consentirebbe al giovane talento di maturare minuti ed esperienza in un campionato competitivo.

COMUNICATO – Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del portiere Thomas Gillier.

Ciro Immobile a un passo: il grande colpo in attacco

Parallelamente, cresce l’attesa per l’annuncio dell’acquisto di Ciro Immobile, attaccante classe 1990, reduce da otto stagioni prolifiche con la maglia della Lazio e dall’esperienza al Besiktas. Il centravanti di Torre Annunziata è l’attuale miglior marcatore in attività della Serie A, con 201 reti in 353 presenze. L’approdo a Bologna segnerebbe la sua quinta esperienza nella massima serie dopo le tappe con Juventus, Genoa, Torino e, appunto, Lazio.

Traguardi storici nel mirino

Con l’ingresso in rossoblù, Immobile avrà l’opportunità di scalare ulteriormente la classifica dei marcatori all-time del campionato italiano. Tra gli obiettivi nel mirino: Roberto Baggio (205 gol), Antonio Di Natale (209), e la storica quota di 216 gol condivisa da Altobelli e Meazza. Per raggiungere Gunnar Nordahl al terzo posto assoluto con 225 marcature, servirà un’annata da almeno 24 gol.