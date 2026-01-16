Bologna News
Calciomercato Bologna, è ufficiale Eivind Helland! Il comunicato ufficiale dei felsinei
Calciomercato Bologna, arriva l’ufficialità: Eivind Helland è un nuovo giocatore rossoblù. Ecco il comunicato del club
Il Bologna FC 1909 ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Eivind Helland. Il difensore norvegese arriva dallo SK Brann, club con cui ha completato il proprio percorso di crescita prima del salto in Serie A. Con questa operazione, i rossoblù aggiungono un nuovo rinforzo al reparto arretrato in vista della seconda parte di stagione. La nota del club:
COMUNICATO – !Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal SK Brann il diritto alle prestazioni sportive del difensore Eivind Helland.
Secondo norvegese nella storia del club, Helland è un difensore centrale moderno di imponente struttura fisica, abile nell’impostazione dal basso e nella gestione del possesso. Nato nel 2005, Eivind muove i primi passi nel settore giovanile del Sædalen, prima di trasferirsi al Fyllingsdalen, dove debutta in Prima squadra nel 2021.
Il passaggio al Brann segna una tappa decisiva del suo percorso: nel 2023 arriva l’esordio in Eliteserien, seguito nel 2024 dalle prime presenze nelle competizioni UEFA. Nell’ottobre scorso è giunta anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore norvegese, ulteriore conferma di una crescita costante e di un talento in piena ascesa“.
