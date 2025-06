Calciomercato Cagliari, ecco il nuovo nome per rinforzare la squadra rossoblù! Tutti i dettagli

Calciomercato Cagliari, c’è il nuovo nome per rinforzare la squadra rossoblù! Tutti i dettagli e le ultimissime di mercato

A partire dal primo luglio, il Cagliari entrerà nel vivo della sessione di calciomercato, con ancora incertezza sulla conferma di Bonato nel ruolo di direttore sportivo. Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossoblù ha messo gli occhi su Samuele Birindelli, terzino classe ’99 destinato a lasciare il Monza dopo la retrocessione in Serie B.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Birindelli potrebbe rivelarsi una pedina utile per rafforzare la fascia destra della squadra sarda. Il difensore, cresciuto nel Pisa, sarebbe un’alternativa sia per Gabriele Zappa come terzino, sia per Nadir Zortea nel ruolo di esterno a tutta fascia. Nell’ultima stagione ha collezionato 23 presenze tra tutte le competizioni, siglando anche tre reti.