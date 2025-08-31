Calciomercato Cagliari: nel mirino un giovane talento della Roma, tutti i dettagli! Contatti in corso

Calciomercato Cagliari: nel mirino un giovanissimo della Roma, ecco tutti i dettagli! Contatti in corso tra i due club

Il Cagliari Calcio prosegue con determinazione la propria campagna di rafforzamento in vista della nuova stagione, puntando con decisione su giovani promesse del calcio italiano. L’ultimo obiettivo individuato dalla dirigenza rossoblù è Alessandro Gianni Romano, centrocampista classe 2006 di proprietà della AS Roma, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale.

Un talento cresciuto nel vivaio giallorosso

Romano, nato nel 2006, è cresciuto nel settore giovanile della Roma, uno dei vivai più prolifici d’Italia, capace negli anni di lanciare giocatori come Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Dotato di ottima tecnica di base, visione di gioco e personalità in mezzo al campo, il giovane mediano si è distinto nelle competizioni giovanili attirando l’attenzione di diversi club di Serie A e Serie B.

Il Cagliari, guidato dal presidente Tommaso Giulini, sembra essere la società più determinata a portarlo in Sardegna. Secondo indiscrezioni, la trattativa è già avviata e il club sta studiando la formula migliore per inserirlo nel proprio progetto tecnico.

Due possibili percorsi di crescita

La dirigenza rossoblù sta valutando attentamente quale sia il percorso ideale per favorire lo sviluppo di Romano. Le opzioni sul tavolo sono due:

Inserimento immediato in prima squadra , per permettergli di confrontarsi fin da subito con il calcio professionistico e crescere accanto a giocatori esperti.

, per permettergli di confrontarsi fin da subito con il calcio professionistico e crescere accanto a giocatori esperti. Passaggio iniziale nella formazione Primavera, allenata da Francesco Pisano – ex difensore del Cagliari e bandiera del club – per consentirgli un ambientamento graduale e una maturazione tecnica e fisica prima del salto definitivo tra i grandi.

La decisione finale dipenderà dalle valutazioni dello staff tecnico e dal piano di sviluppo che verrà ritenuto più adatto alle caratteristiche del giovane centrocampista.

Un investimento per il futuro

L’eventuale arrivo di Alessandro Gianni Romano rappresenterebbe per il Cagliari non solo un’operazione di prospettiva, ma anche un segnale chiaro della volontà di puntare su un progetto giovane e sostenibile. In un calcio sempre più competitivo, investire su talenti emergenti come Romano potrebbe rivelarsi una mossa strategica per garantire continuità e qualità alla rosa rossoblù negli anni a venire.